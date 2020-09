Mare pierdere pentru muzica folk americană! Unul din compozitorii lui Elvis Presley s-a stins din viață la 78 de ani

Născut la Lubbock (Texas), la 21 ianuarie 1942, Davis a compus şi alte cântece pentru Elvis Presley, precum "In the Ghetto" , "A Little Less Conversation", "Memories" şi "Don't cry, daddy", dar compoziţiile sale au fost cântate şi de alţi artişti, precum Kenny Rogers, Dolly Parton, Glen Campbell, Tom Jones sau Johnny Cash.

Davis şi-a lansat propria carieră devenind popular cu piese ca "Baby don't get hooked on me", care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy în 1972, "Stop and smell the roses" şi "Rock 'n' Roll (I gave you the best years of my life)".

După aceste succese el a făcut saltul la televiziune cu un program de varietăţi la NBC, "The Mac Davis Show", care a fost difuzat timp de două sezoane, iar Davis a continuat să participe la emisiuni speciale de Crăciun până în 1983.