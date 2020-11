Marcel Vela, mesaj pentru interlopi: Rămâne cum am stabilit!

Marcel Vela: „Ieri in 11.11., am avut Ziua Z in combaterea infractionalitatii. Am efectuat 619 actiuni, dintre care 489 de perchezitii si 130 de descinderi. Asadar exista toleranta zero fata de infractionalitate (...) In urma activitatii de ieri, au fost conduse la audieri 465 de persoane. (...) Au fost retinute in arest pentru 24 de ore si plasate in arest 98 de persoane si plasate sub control judiciar 27 de persoane/ (...) Au fost confiscate 33,5 kilograme de droguri sub diferite forme. (...) Au fost ridicate opt autoturisme de lux, 4,5 kilograme de aur si trei tone de alcool. Au fost confiscate, in vederea perchezitionarii informaice, 317 telefoane. Au fost confiscate 14 arme detinute ilegal si cateva sute de cartuse. Au mai fost ridicate fost si diverse sume de bani: 870.000 de lei, 211.000 euro, 1000 de dolari si 8500 de lire sterline. Au fost sechestrate bunuri in valoare de 15 de milioane de lei, insemnand 40 de autoturisme si 12 imobile . Ofensiva continua. Azi executam 55 perchezitii in Galati, Botosani, Iasi, Teleorman, Vrancea si Bucuresti. Aceste actiuni au in spate sute de ore de cercetare, documentare si ancheta. (...) Toleranta zero fata de infractionalitate am anuntat-o la inceputul mandatului meu. Ofensiva continua. (...) MAI este la datorie, este o institutie de elita in slujba romanilor . Am un mesaj si pentru interlopi, ca sa nu le mai spunem ca suntem cu ochii pe ei, (...) o sa le spunem ca ramane cum am stabilit. ”