„Continuăm să sprijinim capitalul românesc: prelungim și în acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. În jur de 11.500 de firme românești vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atât sub formă de granturi, cât și de garanție pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordate companiilor au fost majorate!

Am văzut zilele acestea o intensă dezbatere europeană despre ce se va întâmpla cu gazele iarna viitoare. Vreau să fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafomare a prețurilor la energie și gaze cel puțin până în primăvara lui 2025!



Vom veni cu un reglaj la acest mecanism în perioada următoare, dar vreau ca atât populația, cât și companiile să aibă această garanție foarte clară că vor fi protejați! De altfel, azi alocăm 500 de milioane ca să compensăm costurile plafonării pentru clienții casnici.

În Educație, am două solicitări ferme către doamna ministru Deca. Prima: să continuați ancheta de la școala Nicolae Titulescu până la capăt și să vedem întregul lanț al vinovaților! Inclusiv cei din administrația de sector care au redus paza în școli, iar azi anunță că închid cu totul primăria! A doua: să preluați propunerile OCDE privind salarizarea pe bază de performanță în învățământ și să le discutați rapid cu sindicatele. Ca să aderăm la OCDE, obiectiv strategic al României, trebuie să îndeplinim această cerință legitimă. Și știu că toți părinții elevilor din România au aceeași așteptare de la sistemul de învățământ!”, a spus Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.