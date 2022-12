„S-a decis deja şi am solicitat că la prima şedinţă comună în Parlament să îl înlocuim din funcţia lui. Nu era membru al Partidului Social Democrat, dar am fost colegi. Să aşteptăm. E o decizie a unor magistraţi, a unui procuror de a-l reţine 24 de ore. Au fost cazuri de corupţie în Croaţia în Guvern, înseamnă că trăim într-o ţară normală. Nu trebuie să cântărim că sunt pesedişţi sau useristi. Clotilde are probleme penale. Eu am ieşit din asta, nu cred că există forţe oculte care l-au urmărit pe Bădălău. Există greşeli personale”, a afirmat Marcel Ciolacu, la un post TV, după ce a fost întrebat dacă a fost afectat de anunțul privind Niculae Bădălău, relatează adevarul.ro.

Președintele PSD a adăugat că l-a cunoscut şi nu se aştepta la acest lucru.

„Implică un statut când eşti la Curtea de Conturi. Trebuie să ne învăţăm rolurile în viaţă. Eu nu fac afaceri. Ori rămâi om politic, ori faci afaceri, când le combini sfârşeşti greşit, avem zeci de exemple din toate partidele. Nu pot să spun că mă bucur. Uman nu mă bucur nici pentru un adversar”, a completat Ciolacu.

Chestionat dacă este un blestem al PSD şi dacă nu îi este teamă că toţi preşedinţii partidului au ajuns și în pușcărie, Marcel Ciolacu a replicat: „Nu. Au fost şi preşedinti ai Camerelor. Asta e!”.

Luni, Bădălău urmează să fie revocat din funcție. Comisiile din Parlament sunt așteptate să dea un raport, până luni, după ce Birourile Permanente Reunite au decis declanșarea revocării din funcția de vicepreședinte a lui Bădălău la Curtea de Conturi. Raportul va fi votat luni în plen.