Marcel Ciolacu surprinde cu un editorial chiar înaintea asumării din Parlament. El explică măsurile luate dar și faptul că ar fi fost sfătuit de consultanții săi politici să nu facă această mișcare ce l-ar putea afecta înainte de anul electoral 2024.

"Am decis, așadar, să îmi asum răspunderea în Parlament pe un pachet de măsuri care vizează stoparea risipei bugetare, lupta împotriva evaziunii și reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. Sunt decizii pe care le discutăm de luni întregi, timp în care am organizat consultări cu toți partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar și cu administrația locală. O bună parte dintre propunerile lor se regăsesc acum în acest proiect, fiindcă acesta cred că este rolul dialogului public real și cinstit.

Am decis, cu orice risc de imagine publică, să spun adevărul. Toți consultanții politici m-au sfătuit să nu fac asta înaintea anului electoral: mai bine să încerc să trag de timp sau să mimăm că luăm niște măsuri. Eu nu pot face asta, nu vreau să-i păcălesc pe români (cum au făcut alții în 2008) și să pun în pericol viitorul țării. Iar adevărul crud este că România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB, adică o frână sinucigașă trasă în calea dezvoltării unui stat modern. Nu există țară europeană care să poată funcționa în asemenea condiții!", spune Marcel Ciolacu în editorialul publicat pe platforma online a unei televiziuni de știri.