„E o decizie a CCR, nu am cerut-o, nu mă privește. Sper că nu crede cineva că europarlamentarul de la AUR, domnul Terheș, a fost pus de PSD. Este a doua oară când se întâmplă acest lucru și să vă explic două lovituri de PR în această campanie, care au adus costuri foarte mari și PSD, și candidatului Marcel Ciolacu.

Prima lovitură de PR politic a fost cu domnul Becali, care a spus că a avut un aranjament, că a vorbit cu cineva la telefon. În acel context, cumva inerțial, anumite voturi dintre simpatizanții partidului sau ai mei personali s-au direcționat către domnul Simion. Fără ca cineva din partid să organizeze acest lucru. Eu am cunoștințe care mi-au spus în ziua votului 'să știi că am fost la vot și am votat cu Simion ca să-ți fac bine'. Mă, dar ți-a spus cineva să faci acest lucru? Nu, dar așa s-a prezentat. A fost o lovitură de PR politic la care nu am reacționat.

Acum e a doua lovitură, în care europarlamentarul AUR face o contestație. Normal că judecătorii CCR trebuiau să ia în discuție această contestație. Decizia a fost 9-0. Toată lumea a votat pentru acest lucru. Acum iarăși se încearcă o manipulare, că uite cum vrea Ciolacu și PSD să își trimită candidatul în turul II. Fals”, a declaratMarcel Ciolacu.