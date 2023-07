"Am avut astăzi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Îmi este foarte clar că doamna Gabriela Firea în calitate de ministru nu are nicio legătură directă cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașă în ultimele zile la adresa domniei sale, din cauza unor colaboratori ai doamnei ministru pentru care s-a probat deja implicarea.

Mi-am asumat ca prim-ministru acest lucru. Și voi merge până la capăt! Voi schimba lucrurile de sus până jos, alături de colegii mei din Guvern, de Biserica Ortodoxă Română și de restul cultelor din România, precum și de societatea civilă. Nu am nicio milă pentru cei care au distrus viețile și sufletele unor oameni fără apărare!", a transmis Ciolacu, în mesajul publicat pe contul său de Facebook.

Guvernul Ciolacu, în impas? Două demisii în decurs de aproximativ 24 de ore

Tot pe Facebook a reacționat și Firea, asta deși presa se aștepta ca fostul ministru al Familiei să iasă public și să facă o declarație după întâlnirea avută astăzi, la Guvern, cu Marcel Ciolacu, în cadrul căreia i-a comunicat acestuia decizia de a-și depune mandatul.

"Am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în care i-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.



Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez", a scris Firea, în postarea citată.

La scurt timp după anunțul privind demisia Gabrielei Firea s-a aflat și cine îi va lua locul, din postura de interimar la ministerul Familiei. Este vorba despre Bogdan Ivan care deține în prezent funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării în guvernul Ciolacu.

Demisia Gabrielei Firea vine la o zi după cea a lui Marius Budăi de la Muncă din cauza scandalului generat de azilele groazei din Ilfov și București.