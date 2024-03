Scandal total între Marian Vanghelie și Victor Ponta! Fostul primar de la sectorul 5 al Capitalei spune că actualul consilier al premierului Marcel Ciolacu profită de funcția pe care o are la Guvern pentru a face bani. Vanghelie a declarat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS că Victor Ponta a fost luat de Adrian Năstase de la Paris și adus șef peste Corpul de Control al premierului. El spune că are informații pe care le va publica despre trecutul fostului sef al Executivului.