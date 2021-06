Întrebat la Parlament dacă o astfel de ordonanţă pe care urmează să o dea Guvernul este neconstituţională, Ciolacu a spus: "Categoric. Mă abţin să nu zic proşti".



"PSD a dat o lege, domnul Iohannis a promulgat-o. A venit domnul Orban, care a dat o ordonanţă de urgenţă de modificare a legii. Acea ordonanţă, ca să devină lege, a intrat în circuitul parlamentar. Nu poţi să mai dai o ordonanţă de urgenţă atât timp cât în circuitul parlamentar există o iniţiativă legislativă ori a unor parlamentari, ori o ordonanţă venită de la Guvern care are acelaşi obiect de activitate", a explicat liderul social-democrat, citat de Agerpres.



Ciolacu a reiterat că doar Avocatul Poporului (AP) are atribuţii să atace OUG, motiv pentru care acum este schimbat, referindu-se la decizia de miercuri a Parlamentului în cazul lui Renate Weber.



"Nu înţelegeţi de ce schimbă Avocatul Poporului? Pentru că singurul care are atribuţii să atace ordonanţe de urgenţă este Avocatul Poporului. Toate se leagă, exact ca şi la SIIJ. De ce vrem să desfiinţăm repede SIIJ-ul? Să nu termine ancheta de la Sectorul 1. Dacă acceptăm aceste lucruri, vom vedea unde ajunge România", a mai spus Marcel Ciolacu.

Ziua de miercuri, 16 iunie, a stat sub semnul tensiunilor în Coalițai de guvernare, principalul motiv fiind legat de majorarea alocațiilor copiilor. Proiectul, care se afla pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru votul final, nu a mai fost dezbătut, surse Realitatea Plus susținând că s-a încercat, de fapt, tergiversarea proiectului din cauza formei care a reieșit marți de la comisia de Muncă.

Acolo, susțin aceleași surse, liberalii au uitat în ce formă a ieșit proiectul din Senat, respectiv ca alocațiile să nu mai fie majorate cu 20%, ci doar cu rata inflației.

Ulterior însă, liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat că, de la 1 ianuarie 2022, va exista o majorare cu 20% a alocațiilor pentru copii, la care se va adăuga indexarea cu rata inflației.

Aceleași surse mai afirmau că modul în care vor fi majorate alocațiile ar putea fi decis de Guvern, printr-o Ordonanță de Urgență.