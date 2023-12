"Sărbătoarea luminii (...) reprezintă un moment cu o puternică încărcătură spirituală şi afectivă în care comunităţile evreieşti din întreaga lume sunt unite de credinţă şi recunoştinţă. Hanuka ne vorbeşte an de an despre curaj, onoare şi speranţă, dar şi despre credinţa unui popor care a fost atât de greu încercat de evenimente tragice. În egală măsură, este un bun prilej de reflecţie pentru noi toţi, în acest an parcă mai mult ca oricând, având loc într-un context dificil marcat de atrocităţile produse de atacul Hamas asupra statului Israel. Cu fiecare lumânare aprinsă ne-am rugat pentru pace, fiind alături de toţi cei care luptă împotriva terorismului", a transmis Ciolacu, în mesajul citit la Ceremonia de Hanuka de la Templul Coral, de către consilierul de stat Andrei Ungar.

Armata americană, buget record pentru 2024. România, unul dintre beneficiarii strategiei de apărare a SUA



Ciolacu s-a referit, în mesaj, şi la decesul lui Tal Haimi, cetăţean român şi israelian ţinut ostatic de Hamas, menţionând că acesta este doar una dintre victimele "atacului îngrozitor declanşat de gruparea teroristă împotriva Statului Israel".



"Acţiunile Hamas din 7 octombrie continuă să cauzeze suferinţă în rândul societăţii israeliene din care fac parte şi cetăţeni de origine română. De aceea, gândurile mele se îndreaptă către familia lui Tal Haimi, precum şi către toţi cei care au pierdut pe cineva drag, în urma atacurilor îngrozitoare ale Hamas", a transmis premierul.



Potrivit prim-ministrului, "Guvernul României condamnă cu fermitate terorismul, în toate formele sale de manifestare, precum şi luarea de ostatici".

Semnale de la cel mai înalt nivel al UE pentru Moldova și Ucraina: „Pasul următor - deschiderea negocierilor de aderare”



"Daţi-mi voie să subliniez încă o dată că România rămâne un partener solid al Statului Israel şi, în egală măsură, un susţinător al eforturilor dedicate identificării unei soluţii durabile de pace în Orientul Mijlociu. Am subliniat acest mesaj în dialogul avut recent în SUA, atât cu conducerea Organizaţiei Naţiunilor Unite, cât şi cu reprezentanţii comunităţii internaţionale evreieşti", a mai arătat Marcel Ciolacu.



Premierul a subliniat că, totodată, comunităţile evreieşti din România au avut o contribuţie importantă la cultura şi viaţa românească.



"Savanţi, artişti, oameni de cultură sau artizani, evreii din ţara noastră sunt purtătorii unei culturi specifice, răspândind, totodată, cunoştinţe, frumuseţi şi valori cu valenţe universale. În acest sens, felicit Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic pentru întreaga sa activitate, inclusiv pentru eforturile depuse cu scopul protejării şi valorificării patrimoniului material şi imaterial evreiesc unic", a adăugat Marcel Ciolacu.



El a mai subliniat, în mesaj, că măsura importantă luată de ţara noastră de introducerea la nivel naţional a predării disciplinei Istoria evreilor - Holocaustul, începând cu acest an.

Numerele câștigătoare la extragerea din 14 decembrie. Reporturi fabuloase de peste 6 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker



Această acţiune va contribui neîndoielnic la educarea tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii şi promovării adevărului istoric şi va avea un rol deosebit de important în consolidarea cunoştinţelor tinerilor cu privire la cultura şi tradiţiile comunităţilor evreieşti din România.



"Mai mult decât atât, viitoarea strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aflată în curs de elaborare, se va axa inclusiv pe sprijinirea cunoaşterii culturii evreieşti. În final subliniez că, doar prin celebrarea triumfului luminii asupra întunericului şi, implicit, prin consolidarea dialogului intercultural, a respectului şi a toleranţei, putem privi înainte către un viitor lipsit de manifestări extremiste, antisemite, xenofobe sau discriminatorii. Fie ca lumina pe care o aprindem în această ultimă seară de Hanuka să lumineze drumul către pace şi să ne aducă armonie, linişte şi speranţă", a mai transmis premierul.

Directorul Moderna anunță un proiect ambițios: Vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele până în 2025