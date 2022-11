"Condamn cu fermitate atacurile sângeroase care au luat viaţa mai multor nevinovaţi şi au rănit zeci în explozia de la Istanbul. Nu există argumente pentru teroare şi sper că autorităţile turce îi vor aduce pe cei vinovaţi în faţa justiţiei", a scris Ciolacu, pe Twitter.

I strongly condemn the atrocious event that took the lives of many innocent individuals & injured dozens of people in the explosion in Istanbul. There is no reason for terror, and I hope that the Turkish 🇹🇷 authorities will bring all guilty people to justice.