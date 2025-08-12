”Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populaţiei, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflaţia la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ţinut de cuvânt şi am lăsat inflaţia pe un palier de 5%, prin plafonarea preţurilor la energie şi gaze pentru populaţie şi IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populaţiei şi peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază şi am acordat subvenţii ce au stimulat creşterea ofertei, a producţiei la alimente şi energie”, a transmis Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că, ”azi vedem o explozie a inflaţiei, pe fondul creşterii dramatice a preţurilor la energie, a facturilor românilor şi a companiilor. O explozie a preţurilor la alimente, mai ales din cauza creşterii preţurilor la energie”.

”Şi încă nu se văd efectele complete ale creşterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a mai spus fostul premier.

El este de părere că Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială şi 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

2. Asigurarea de plăţi compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici şi creşterea salariului minim cu procentul de creştere a costului vieţii;

3. Dialog cu ANRE si companiile de producţie, furnizare, distribuţie din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

”Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populaţiei se reduce dramatic”, a mai transmis Ciolacu.