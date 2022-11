"Cel mai ușor, în politică, atunci când faci greșeli, este bine să vii în fața românilor să recunoști. Nu PSD a trecut in PNRR un procent de 9,5% pentru pensii, când media UE este 12 %. Am văzut recomandările din raportul Băncii Mondiale este să fie scos din PNRR. La fel am văzut ce spune Banca Mondială despre pensiile de serviciu pentru militari, toate ștatele membre NATO au pensii de serviciu la militari. Deci, aceste lucruri trecute în PNRR de guvernul de dreapta, din care și PNL, asta este, a făcut parte.

Cred că avem o datorie comună să îndreptăm acum lucrurile. Din discuțiile cu comisarii europeni social-democrați, am susținerea că acest procent va fi scos. Dacă nu-l eliminăm, această mărire pe care o vom face din ianuarie și, repet, pensiile mici trebuie mărite cu mai mult de 15 %, altfel nu vom avea un echilibru, ar fi ultima măriri, este foarte posibil ca întreaga Europă să intre într-o recesiune, scade PIB si nu te mai încadrezi în acel procent. Vreți să știți și până când? Până în 20270, atâta minte au avut, să treacă termen până în 2070," a afirmat liderul PSD Marcel Ciolacu.

Criticile liderului social-democrat vin după ce, potrivit stenogramelor unei ședințe a liderilor PNL, propunerea PSD de creștere a pensiilor ar fi de 6,2%,, urmând ca mai apoi diferența până la o anvelopă de 15% să fie folosită pentru acordarea unor ajutoare care să meargă numai spre pensionarii cu venituri mici.