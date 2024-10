"Noi avem un Guvern al României funcţional. Eu îmi respect colegii, atât din Partidul Social Democrat, cât şi din Partidul Naţional Liberal. Nu am ce să le reproşez colegilor mei din Guvernul României. Dânşii, toţi colegii, sunt membri ai Guvernului României. Normal că suntem în campania electorală. Coaliţia politică e cu totul altceva. Dar să ştiţi că comunicăm. Nu mai comunicăm, pentru că, repet, în campanie sunt consultanţii. Unii consultanţi spun că nu e bine să ne întâlnim noi, fiindcă creăm anumită emoţie în spaţiul public. Eu nu cred în asta. După părerea mea, cu cât ne pitim mai mult cu atât românii râd mai mult de noi", a spus Ciolacu, întrebat în legătură cu problemele din coaliţia de guvernare.



Marcel Ciolacu a adăugat că pe el îl interesează să funcţioneze Guvernul României.



"Şi Guvernul României funcţionează şi e credibil. Eu, în funcţia de prim-ministru, am şi acum mai multe invitaţii pe plan extern. Presupun că, dacă ar fi fost o problemă de credibilitate a primului ministru sau a Guvernului României, nu ar fi existat aceste invitaţii", a mai spus premierul.



Potrivit lui Ciolacu, coaliţia de guvernare funcţionează. "Funcţionează, v-am zis. E discretă, nu secretă. (...) Colegi de-ai mei au avut întâlniri cu colegi de la Partidul Naţional Liberal. Nu se mai văd liderii, am înţeles. Respect această decizie a consultanţilor de la PNL", a adăugat Ciolacu.

