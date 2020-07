Marcel Ciolacu: Avem de-a face cu un guvern cu credibilitate zero! Depunem moțiune de cenzură la jumătatea lui august

"Ceea ce nu inteleg e obsesia lui dl. Iohannis de a gasi vinovati in alta parte decat in datele si statisticile oficiale privind pandemia si criza economica. Disperarea cu care ataca PSD confirma ca Guvernul sau a pierdut total in lupta cu pandemia si criza economia. Asta e rezultatul unei guvernari axate doar pe alegeri si furat", a afirmat Ciolacu.

Mai mult decat atat, liderul interimar al social-democratilor sustine ca "avem de-a face cu un guvern cu credibilitate zero".

"Un haos mai mare decat e acum nu poate fi creat nici de PSD si nici de Opozitie. De aceea am decis depunerea unei motiuni de cenzura in luna august. Astept de la Orban sa isi asume si sa spuna daca poate organiza alegerile si daca poate deschide scolile in luna septembrie. E responsabilitatea lui Orban si a lui Iohannis pentru ca stim ca toate deciziile se iau la Cotroceni", a mai spus Ciolacu.

Potrivit acestuia, moțiunea de cenzura va fi depsua la jumatatea lunii august, iar la baza ei va sta "cartea neagra a guvernarii PNL".

Intrebat daca se bazeaza si pe votul altor partide pentru a trece motiunea de cenzura, Marcel Ciolacu a raspuns: "Daca nu am avea voturi de la alte partide, motiunea nu ar trece. PNL minte atunci cand spune ca avem majoritate. Fac apel la toate partdele sa voteze aceasta motiune", a spus social-democratul, subliniind ca, in afara de USR, care nu se stie daca este la guvernare sau in opozitie, si de PMP, toate partidele sunt in Opozitie.