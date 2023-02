Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi că lucrurile în privinţa cererii de plată numărul 2 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă "au depăşit un moment critic" şi autorităţile române au "primit semnale" de la Comisia Europeană că această cerere este acceptată.

"Ce vă pot spune, din punctul meu de vedere şi al PSD, am văzut că, referitor la cererea de plată numărul 2, deja lucrurile au depăşit un moment critic, am primit semnale de la Comisie că este acceptată cererea de plată numărul 2 şi cred că se va da şi un termen de 6 luni să se închidă ce mai este în discuţie în acest moment. Sunt două sau trei jaloane pe care le negociază în continuare Ministerul Fondurilor cu Comisia. Deci e un lucru foarte bun. În acest moment, pentru mine şi pentru PSD prioritatea numărul 1 este să închidem o dată pentru totdeauna discuţia în cea ce priveşte pensiile speciale", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Legat de scandalul pensiilor speciale, Marcel Ciolacu a explicat că raportul Băncii Mondiale pe proiectul legii pensiilor speciale a ajuns la Guvern, urmează să fie analizat şi să se facă amendamentele necesare în Parlament.



"Repet, pensiile militarilor sunt pensii ocupaţionale, nu sunt pensii speciale. Peste tot în lume, la toţi partenerii noştri din NATO, pensiile militarilor nu sunt considerate pensii speciale. Este în acest moment o lege în Parlament, ea a fost stopată din circuitul legislativ, cu toţii am aşteptat să vedem raportul Băncii Mondiale. Nu putem să îi dăm pe repede înainte şi să scoatem o lege greşită, cum am făcut de atâtea ori, pe emoţie, în ceea ce priveşte pensiile speciale, apoi să fie declarată neconstituţională sau Comisia să nu fie de acord cu îndeplinirea jalonului. În acest moment a venit raportul de la Banca Mondială şi prioritatea mea şi a PSD este să închidem acest capitol pentru totdeauna. Urmează să facem o analiză a raportului, este necesar să discutăm şi în comisiile parlamentare pentru a face amendamentele necesare", a afirmat Ciolacu.

România a trimis a doua cerere de plată din PNRR în valoare de 3,2 miliarde euro în urmă cu două luni. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, pe 15 decembrie 2022, Comisiei Europene, cea de-a doua cerere de plată din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 3,228 miliarde euro.

"Ne-am respectat angajamentul asumat de a transmite către Comisie cea de-a doua cerere de plată din PNRR, împreună cu documentaţia care atestă îndeplinirea celor 51 de ţinte şi jaloane aferente primelor două trimestre din acest an. Sunt aspecte foarte importante pe care a trebuit să le reglementăm, printre care decarbonarea, cloud-ul guvernamental sau interoperabilitatea bazelor de date. Este rezultatul unui efort consolidat al tuturor ministerelor implicate şi le mulţumesc atât colegilor mei, cât şi prim-ministrului pentru munca din aceste luni. Ne vom concentra, în perioada următoare, asupra angajamentelor pe care le avem de îndeplinit pentru a putea depune în calendarul stabilit cea de-a treia cerere de plată, căreia îi corespund 55 de ţinte şi jaloane aferente trimestrelor 3 şi 4 ale anului 2022. Ştim cu toţii că România are unul dintre cele mai complexe planuri de redresare şi rezilienţă, în comparaţie cu documentele similare ale altor state, dar cu toate acestea am reuşit până în acest moment să depunem documentele necesare pentru ca banii din PNRR să înceapă să intre în România", a declarat ministrul Marcel Boloş.

Printre cele mai relevante reforme şi investiţii cu impact socio-economic aferente celei de-a doua cereri de plată, se numără: intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului naţional "Prima conectare la apă şi canalizare", responsabil Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Jalon 2); intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2, responsabil Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (Jalon 213); intrarea în vigoare a legii privind protecţia avertizorilor, responsabil Ministerul Justiţiei (Jalon 430); intrarea în vigoare a Ordinului ministerial (MO) pentru asigurarea standardelor pentru dotarea şcolilor cu echipamente tehnologice şi resurse în scopuri educaţionale online şi pentru a asigura un impact durabil al investiţiilor propuse, responsabil Ministerul Educaţiei (Jalon 477); intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului, responsabil Ministerul Energiei (Jalon 114); apel de proiecte pentru renovarea şi renovarea integrată în scopul asigurării eficienţei energetice (consolidare seismică şi eficienţă energetică) pentru clădiri rezidenţiale, responsabil Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (Jalon 97); acordarea de granturi operatorilor publici (municipalităţi) pentru construcţia, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe, responsabil Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (Jalon 456); intrarea în vigoare a Legii privind guvernanţa serviciilor de cloud pentru administraţia publică, responsabil Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (Jalon 144).

În primăvar acestui an România va trimite Comisiei cea de-a treia cerere de plată în valoare de 3,1 miliarde de euro, însoţită de documentaţia aferentă pentru îndeplinirea a 55 de ţinte şi jaloane.