De această dată, Elena Lasconi a povestit pe internet în ce sărăcie a trăit atunci când era mică și cum era nevoită să supraviețuiască doar cu pâine goală. Mai mulți urmăritori o acuză pe șefa USR că face dezvăluiri din viața privată pentru a-i manipula emoțional pe oameni ca să o voteze.

„In copilarie am fost foarte saraci, extrem de saraci. Nua oameni in doua camere mici. Dar nu am simtit o secunda asta. Pentru ca bunica facea o poveste din orice. Nu stiu daca avea patru clase, dar parca a citit toti filozofii lumii.

Tot timpul avea cate o vorba din asta de duh, care te marca si m-a urmarit, si inca ma mai urmareste. Si sper sa nu ma lase. Imi aduc aminte ca am vazut-o a intrat desfigurata cu o paine neagra.

„Uite, v-am adus painea asta si m-am intors din drum. Daca o sa mancati o sa faceti grupa 0. Si daca faci grupa 0 poti sa faci tot ce vrei tu.”

Ne-am apucat si am devorat painea.

Dupa ani am aflat ca de fapt bunica nu avea ce sa ne dea de mancare”, a spus Elena Lasconi într-un videoclip postat pe Facebook.

