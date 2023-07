Mâncarea tradițională românească este renumită pentru gustul său delicios și pentru diversitatea sa. Printre preparatele care nu lipsesc de pe masa românilor, mai ales în perioada sărbătorilor, se numără și sarmalele. Acestea sunt niște rulouri din carne tocată și orez, învelite în foi de varză murată sau de viță de vie, fierte în suc de roșii și servite cu smântână și mămăligă. Dar știați că sarmalele nu sunt doar gustoase, ci și sănătoase? Aflați în continuare ce beneficii au sarmalele pentru sănătatea noastră și cum ne pot proteja de cancer!

Sarmalele: un aliment complet și echilibrat

Sarmalele sunt considerate un aliment complet și echilibrat, deoarece conțin toți macronutrienții necesari organismului: proteine, grăsimi și carbohidrați. Proteinele provin din carnea folosită la umplutură (de porc, vită sau pui), care este o sursă de aminoacizi esențiali pentru construcția și repararea țesuturilor. Grăsimile provin tot din carne, dar și din smântâna adăugată la servire, care este o sursă de acizi grași omega-3 și omega-6, benefici pentru inimă și creier. Carbohidrații provin din orezul folosit la umplutură (alb sau integral), care este o sursă de energie pentru celule, dar și din varza sau foile de viță de vie, care sunt o sursă de fibre, vitamine și minerale¹².

Sarmalele au un conținut mediu în calorii, aproximativ 280 kcal la 100 g pentru rețeta clasică cu carne de porc, orez alb și foi de varză murată. Acest conținut poate varia în funcție de tipul de carne folosit (mai grasă sau mai slabă), de tipul de orez (integral sau rafinat) și de tipul de foi (de varză sau de viță). De exemplu, sarmalele cu carne de pui, orez integral și foi de viță de vie au doar 80 kcal la 100 g¹². Astfel, sarmalele pot fi consumate cu moderație în cadrul unei diete echilibrate, fără a favoriza creșterea în greutate. Porția optimă recomandată este de două sarmale medii pentru femei (aproximativ 200 g) și trei sarmale medii pentru bărbați (aproximativ 300 g)¹².

Sarmalele: o sursă bogată de antioxidanți

Sarmalele nu sunt doar un aliment complet și echilibrat, ci și o sursă bogată de antioxidanți, care ne protejează împotriva radicalilor liberi și a bolilor cronice. Antioxidanții sunt substanțe care neutralizează efectele nocive ale radicalilor liberi, care sunt molecule instabile ce pot deteriora celulele și ADN-ul. Radicalii liberi se formează în urma proceselor metabolice normale din organism, dar și în urma expunerii la factori externi precum poluarea, fumatul, stresul sau radiațiile. Un exces de radicali liberi poate duce la stres oxidativ, care este asociat cu îmbătrânirea prematură și cu apariția unor boli precum cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare sau Alzheimer³ .

Sarmalele conțin mai mulți antioxidanți, proveniți din diferitele ingrediente folosite la prepararea lor. Unul dintre cei mai importanți antioxidanți este vitamina C, care se găsește în varza murată sau în foile de viță de vie. Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, care este o proteină structurală ce asigură elasticitatea și rezistența pielii, oaselor, tendoanelor și vaselor de sânge. Vitamina C are și rol antiinflamator, imunostimulator și anticancerigen, deoarece stimulează producția de celule albe din sânge, care luptă împotriva infecțiilor și a celulelor tumorale³ .

Un alt antioxidant prezent în sarmale este vitamina E, care se găsește în smântâna adăugată la servire. Vitamina E este un antioxidant liposolubil, adică se dizolvă în grăsimi și protejează membranele celulare de oxidarea cauzată de radicalii liberi. Vitamina E are și rol antiinflamator, antitrombotic și neuroprotector, deoarece previne formarea cheagurilor de sânge, reduce inflamația țesuturilor și protejează celulele nervoase de degenerare³ .

Un alt antioxidant prezent în sarmale este licopenul, care se găsește în sucul de roșii folosit la fierbere. Licopenul este un pigment roșu care aparține familiei carotenoizilor, care sunt precursori ai vitaminei A. Licopenul are proprietăți antioxidante și anticancerigene, deoarece inhibă creșterea și diviziunea celulelor tumorale, mai ales la nivelul prostatei, sânilor, plămânilor și stomacului³ .

Un alt antioxidant prezent în sarmale este quercetina, care se găsește în frunzele de dafin (laur) folosite la aromatizare. Quercetina este un flavonoid, adică un compus fenolic cu efecte benefice asupra sănătății. Quercetina are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, antialergice și anticancerigene, deoarece inhibă eliberarea de histamină (care provoacă reacții alergice), reduce inflamația cronică (care favorizează apariția cancerului) și induce apoptoza (moartea programată) a celulelor tumorale³ .

Sarmalele: o mâncare tradițională românească ce ne poate proteja de cancer

Sarmalele sunt o mâncare tradițională românească ce ne poate proteja de cancer, dacă le consumăm cu moderație și în cadrul unei alimentații echilibrate. Sarmalele conțin ingrediente care au efecte benefice asupra sănătății noastre, cum ar fi carnea (sursă de proteine), orezul (sursă de carbohidrați), varza sau foile de viță de vie (sursă de fibre, vitamine și minerale), smântâna (sursă de grăsimi omega-3 și omega-6), sucul de roșii (sursă de licopen) și frunzele de dafin (sursă de quercetin). Toate aceste ingrediente conțin antioxidanți puternici, care ne protejează împotriva stresului oxidativ și a bolilor cronice asociate cu acesta, cum ar fi cancerul.

Sarmalele sunt o mâncare delicioasă și sănătoasă, care face parte din cultura și tradiția noastră culinară. Sarmalele ne pot oferi energie, nutrienți esențiali și antioxidanți, care ne întăresc sănătatea corpului și ne pot proteja de cancer. Sarmalele sunt o mâncare tradițională românească ce merită să fie savurată și apreciată!