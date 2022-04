O conversație halucinantă între o mamă din Rusia și fiul ei, soldat pe frontul din Ucraina, arată cât de puternică este propaganda lui Putin. În înregistrare, mama își îndeamnă fiul să omoare copii și să nu îi pară rău că face asta, pentru că micuții ar fi fasciști. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Iată dialogul dintre cei doi:

Mama soldatului: Fiule, nu-ți pierde moralul. Știi că faci treabă foarte bună acolo. Nu uita asta și spune-o tuturor.

Soldatul rus: Ce facem? Omorâm copii civili?

Mama soldatului: Nu! Nu spune asta. Omorâți fasciști. Crede-mă.

New interception:



«We kill civilian kids” - a Russian soldier says



“No, you don’t kill civilians kids, you kill fucking fascists” - his mother replies to him pic.twitter.com/drnmp7XJA4