Astazi in instanta Curtea de Apel Bucuresti a respins toate apelurile care au fost formulate unei hotarari dispuse de catre Tribunalul Bucuresti prin care a fost constatată nulitatea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Romprest prin care a fost acordat un nou mandat Consiliului de Administrație al companiei. Practic, prin respingerea tuturor apelurilor din dosar, instanta de control judiciar a mentinut in totalitate hotararea primei instante.

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat că judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că numirea Consiliului de Administrație Romprest a fost nelegală. Motiv pentru care, de azi, compania nu mai are Consiliu de Administrație și revine la situația juridică anterioară. Decizia este definitivă.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, avocatul Veronel Rădulescu a analizat la rece urmările juridice ale acestei decizii în instanță:

„Pentru rigoare, am sa va citesc cateva pasaje din aceasta hotarare care acum este definitiva. Spune asa: „Asadar, prin excluderea din sedinta reprezentantului reclamantei, a fost incalcat dreptul actionarului de a participa și de a exercita dreptul al vot in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romprest SRL din data de 15.12.2021.

Fata de acestea se constata ca hotararea Adunarii Generale Ordinare a Romprest din 15.12.2021 a fost adoptata cu incalcarea dreptului la vot al actionarului, caruia nu i s-a permis participarea la Adunarea Generala Ordinara din 15.12.2021, fiindu-i incalcat un drept fundamental, dreptul de a vota, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii absolute a hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari conform dispozitiilor 125 din Legea Nr. 31/1990”, a informat avocatul

Prin urmare, toate deciziile care au fost luate de Consiliul de Administrație fără respectarea acelor prevederi legale sunt lovite de nulitate, tot ce a fost emis în acești doi ani?

„Aceasta hotarare de astazi are implicatii multiple. Fiti atenti la nuante. Sigur ca daca instanta ar fi spus ca anuleaza hotararea aceea, s-ar fi putut interpreta ca doar de la acel moment acea hotarare de acordare al unui mandat al administratorilor nu mai este in vigoare. Dar a constatat nulitatea absoluta. Asta inseamna ca inca de la adoptarea acelei hotarari nu poate fi luat in calcul mandatul acelui consiliu de administratie. De aici o serie intreaga de implicatii, si cu privire la hotararile consiliului de administratie numit prin acea hotarare AGA care, fiind acte subsecvente, sunt si ele lovite de nulitate, dar implica o serie intreaga de alte discutii. Este adevarat ca trebui sa asteptam si motivarea deciziei instantei de apel, care probabil ca va fi explicita”, a explicat Veronel Rădulescu.

Există și raspundere penală față de cei care au încălcat legea în acest caz?

„Fata de hotararea de acum, in mod direct, nu. Dar daca unele lucruri vor fi analizate de catre organele de cercetare penala care inteleg ca au fost sesizate cu privire la multe aspecte si probabil ca vor avea de analizat si hotararile instantelor civile. Dar eu nu pot sa ma pronunt pentru ca nu stiu ce este efectiv in acele dosare si trebuie sa lasam organele de drept sa analizeze”, a conchis avocatul Veronel Rădulescu.

