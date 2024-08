Comisarii de mediu au găsit la sediul firmei din Chiajna peste o tonă de deșeuri periculoase care au pus în pericol sănătatea oamenilor.

Mai mult, autoritățile de mediu au cerut să fie făcute cercetări penale în acest caz, după ce sacii cu deșeuri spitalicești erau manipulate și depozitate ilegal.

Dezvăluirile Realitatea PLUS despre mafia gunoaielor medicale nu rămân fără urmări. Garda de mediu a descoperit mari nereguli la sediul din Chiajna al firmei STERILECO. Comisarii au dat o amendă în valoare de 300 de mii de lei, după ce au găsit, în curtea societății, aproximativ o tonă de deșeuri medicale infecțioase ce au intrat în contact cu sânge sau alte fluide biologice. Acestea erau depozitate pe sol și erau un pericol biologic pentru populație.



Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă in valoare de 300.000 lei pentru nerespectarea legilor în vigoare. Totodată, comisarii au impus conducerii societății să respecte în totalitate prevederile Autorizației Integrate de Mediu și să procedeze la investigarea calității factorilor de mediu posibil afectați de depozitarea deșeurilor periculoase in afara spatiilor autorizate.



Echipa care a fost în control a cerut poliției și procurorilor să facă cercetări penale pentru că deșeurile medicale periculoase erau depozitate și păstrate în afara spațiilor autorizate pe platforma societății.



Comisarii de mediu fac un control și la firma din Prahova, de unde gunoaiele extrem de periculoase au fost aduse pentru neutralizare.

Sterileco - amendă de 300.000

