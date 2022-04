Un avion trimis de Moscova pentru a-i lua pe diplomaţii expulzaţi din Spania şi din Grecia a făcut un ocol de 15.000 de kilometri din cauza interdicţiilor care vizează zborurile din Rusia, arată datele FlightRadar, potrivit The Guardian.

Spania şi Grecia au făcut o singură excepţie pentru ca avionul să pătrundă în spaţiul lor aerian, însă a fost necesar ca avionul să ocolească spaţiul aerian al ţărilor care menţin interdicţiile pentru Rusia.

Distanţa parcursă a fost de 15.163 kilometri, aproape cât cea a celui mai lung zbor, Singapore – New York.

Distanțele Moscova - Madrid, de 3.400 de km, și Atena - Moscova, de 2.200 km se dublează practic în actualele condiții, din cauza ocolului generat de restricțiile impuse de UE. Totuși, distanța Atena-Moscova se parcurge mai ușor pentru că Turcia permite în continuare accesul aeronavelor rusești, inclusiv zboruri comerciale către destinații turcești, notează FlightRadar24.com. Ieșit din spațiul aerian turc, zborul a continuat spre est, evitând zona spațiului aerian rusesc din apropierea Ucrainei, interzisă pentru majoritatea zborurilor de când a început războiul Rusiei, la 24 februarie.

