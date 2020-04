Ludovic Orban: Fermierii afectati de seceta vor primi despagubiri

Fermierii romani vor putea fi despagubiti pentru pagubele produse de secta din acest an pentru prima data, "dupa 11 ani". O spune chiar premierul Ludovic Orban, care a anuntat astazi ca actele normative in baza carora se vor acorda despagubirile urmeaza să fie elaborate in doua-trei saptamani, perioada necesara pentru finalizarea constatarilor pe teren.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol