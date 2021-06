„Eu nu am atacat colegii, am făcut declarații corecte. Am susținut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi... Pentru mine e important să existe un echilibru între tinerețe și experiență. La masa asta sunt colegi care mă atacă public. Eu voi duce campania într-un mod pozitiv", a precizat Ludovic Orban.

„La BEx al PNL am discutat despre mai multe subiecte. Evident, alegerile locale din 27 iunie. Am discutat despre situaţia creată la televiziune, lucru pe care îl vom discuta şi în cadrul coaliţiei marţi seara.

Am discutat despre numirea Avocatului Poporului, dar şi despre posibila numire a preşedintelui CNA, dar şi despre găsirea unui înlocuitor”, a spus Ludovic Orban.