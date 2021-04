Ludovic Orban: „Așa cum am declarat și după ședința coaliției luni, este obligația premierului de a veghea la buna guvernare a Coaliției. Pentru PNL nu există o altă soluție de guvernare decât actuala coaliție de guvernare. Această decizie a domnului Cîțu nu are legătură cu decizia politică fermă de a menține coaliția de guvernare. E o decizie care urmărește ca la Ministerul Sănătății să avem un ministru tot de la USRPLUS. Aș vrea să precizez că, în ceea ce privește PNL, îl susținem pe domnul premier. Este mai importantă buna guvernare a României decât persoana unui ministru. Decizia de susținere a lui Florin Cîțu a fost o decizie a PNL și ulterior a Coaliției. Schimbarea premierului nu poate fi decisă decât de Coaliție. Îl sprijinim în continuare pe domnul Florin Cîțu. Este premierul care reprezintă Partidul Național Liberal. Am dat o declarație limpede. PNL este angajat printr-un acord de colaborare în coaliție și vrem să menținem această coaliție. Nu există o altă majoritate guvernamentală care să asigure o bună guvernare a țării. Eu zic să vedem deciziile și declarațiile. Să nu încercăm să punem niște întrebări la niște situații care nu există. Pentru a funcționa Guvernul în condiții optime, Florin Cîțu și-a asumat schimbarea unui ministru.”

Șeful Camerei Deputaților a mai precizat că ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, referitor la criteriile de carantinare, a fost picătura care a umplut paharul, ducând în final la decizia de demitere al lui Vlad Voiculescu și al Andreei Moldovan.

Ludovic Orban: „Decizia schimbării lui Voiculescu a fost luată astăzi. A fost picătura care a umplut paharul. Nu poți emite un ordin referitor la carantinare fără să consulți coaliția. Să nu spună nimeni că decizia doamnei Moldovan nu era cunoscută de ministru. Nu trebuie să acționăm emoțional. Era o măsură necesară pentru a îmbunătăți eficacitatea Guvernului în lupta cu coronavirusul. Din câte știu, a existat o discuție între premier și vicepremierul Barna. Cred că USR are cel puțin un candidat pentru funcția de ministru al Sănătății. (…) Comuinic cu premierul în mod constant. România are nevoie să fie guvernată, iar Guvernul trebuie să câștige bătălia cu coronavirusul.”