„A fost o mare onoare să reprezint România în Franța timp de peste șase ani. În toată această perioadă, am lucrat zilnic pentru ca relația atât de specială dintre București și Paris să fie și mai strânsă, ca legăturile dintre noi să fie și mai puternice, în toate domeniile. Pentru că, fie că vorbim despre politică, economie, cultură, apărare, societate civilă, parteneriate între localități – nu există un singur sector în care relațiile noastre să nu fie de o mare intensitate. Când vine vorba despre Franța, «românii au memoria inimii», după cum spunea Titulescu. A fost, de asemenea, un privilegiu să reprezint România în Principatul Monaco și Principatul Andorra. Iar, dincolo de chestiunile bilaterale, am avut marea șansă sa promovez alte dosare pasionante – cum ar fi aderarea la OCDE, unde procesul a început cu succes. Sau relația tot mai puternică cu Organizația Internațională a Francofoniei.

Voi spune puțin despre acești șase ani acum, chiar dacă ar fi foarte multe de spus, atât de bogați au fost. Cred că, dintre toate experiențele de aici, cel mai mult m-au marcat întâlnirile cu oamenii. Au fost sute de întâlniri memorabile cu francezi și români, oameni datorită cărora conexiunile dintre țările noastre sunt aparte. Le mulțumesc pentru că au împărtășit cu mine trăirile și experiențele lor și că am putut lucra împreună. Le mulțumesc românilor din Franța, de la care am avut atât de învățat. Dar lista celor cărora ar trebui să le mulțumesc e foarte-foarte lungă. Așa că mă voi opri doar la mulțumirile pentru extraordinarii colegi de la Ambasadă, fără de care nu am fi realizat ce am realizat în acești ani.