Cu o determinare specifică temperamentului său vulcanic, Oana Zăvoranu a reușit să obțină 25.000 de euro din vânzarea mașinii, crezând că a făcut o afacere bună. Numai că realitatea avea să îi aducă o lovitură implacabilă, pe care puțini ar fi anticipat-o.

„Mă văzusem eu cu persoana respectivă, ei m-au filmat pe mine, m-am întors acasă, Oana nu era, și m-am dus până la baie, mi-am văzut mașina pornind și plecând”, a spus Alex Ashraf.

"Deci Porsche-ul de peste 100.000 de euro a fost vândut cu 25.000 de euro", începe Alex, întrerupt, pentru câteva secunde, de Oana, care a vrut să puncteze un detaliu: "Horia îmi spunea: trebuie să-l vinzi, tu o ai pe aia mică... Trebuie pedepsit... Aveam noi un șofer, dar care știa să facă toate actele la îndemnul lui. Că Horia a venit cu mine când am semnat actele. O gagică cu bărbatul ei au cumpărat mașina. A vrut ăla să i-o facă nevestei cadou. Presupun că au avut și Vlădescu și Eli de împărțit ceva cu ei!", a spus soțul păgubit pentru cancan.ro.

Alex spune, apoi, ce ascundea în mașina care tocmai fusese vândută. "Aveam bani foarte mulți acolo. În jur de 300.000 de euro. Bani și bijuterii. Care, pur și simplu, au dispărut. Asta a fost boala mea, de m-am certat cu Oana atunci și am strâns degeaba, pentru că trebuia să plătim una-alta și au fost mai multe lucruri care s-au greșit în perioada respectivă cu Horia și am zis: eu țin banii la mine, nu la seif, nu la nimic... Mașina era seiful meu. Am văzut niște poze la Oana în telefon și l-am sunat pe Alex, un angajat al clinicii, dar el nu a găsit banii și bijuteriile, că dacă le găsea, își lua casă, mașină, se vedea asta", a mai povestit Alex Ashraf.

