”Am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru programul de calitate a aerului. Avem o problemă mare cu poluarea aerului, suntem în două proceduri de infringement.

În momentul acesta, funcționăm pe un plan din 2018 despre care Curtea de Justiție a spus că e nefuncțional, care, la rândul rău, se bazează pe un studiu din 2014 care se referea la poluarea din 2013. Avem nevoie de un studiu care să ne spună care sunt nivelurile de poluare și poluanții atmosferici la nivelul anului 2021. Ne dorim ca cele mai bune companii de evaluare a mediului din Europa să participe la această competiție astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului să fie real, efectiv.

Calendarul este ca în vara lui 2022 să avem și un studiu, și noul plan pentru calitatea aerului.

Am avut o discuție cu C.E. pe tema celor două proceduri de infringement deschise împotriva României pe calitatea aerului. I-am anunțat pe partenerii noștri din Comisie de măsurile pe care le-am luat și intenționăm să le luăm: suspendarea PUZ-urilor de sector, semnarea contractului pentru 100 de tramvaie și de deschidere în viitorul apropiat a licitațiilor pentru 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze, am promis 40 de km de linie unică pentru transportul de suprafață până la finalul anului, majorarea prețului la parcările de reședință și la celelalte parcări, am promis un control al salubrizării străzilor și al șantierelor, plantarea de copaci pe terenurile virane și metroul de suprafață.

Dacă ai într-o piață 15 locuri de parcare, poate e mai bine să ai un tarif astfel încât o mașină să fie tentată să plece după jumătate de oră, o oră și să lase parcările libere. Dacă pui o taxă, poți să ai mai mulți oameni care beneficiază de același loc în aceeași zi”, a explicat edilul, care a precizat că aceasta este o chestiune care ține de primăriile de sector care gestionează piețele.

Primarul Capitalei a mai anunțat și că a fost pus în dezbatere publică regulamentul pentru granturile de mediu pe care le pot obține ONG-urile.