Deşi sună incredibil, chiar există o populaţie a cărei membri trăiesc foarte mulţi ani, nasc copii la vârste înaintate şi sunt extrem sănătoşi.

Membrii populaţiei Hunza sunt mereu zâmbitori, plini de viaţă şi puternici. Cei care fac parte din populaţia Hunza au un aspect atât de tineresc, încât mulţi oameni sunt şocaţi de vârsta lor adevărată.





Aceşti oameni mănâncă multe caise. Ei par să provină de pe altă planetă, dar nu este cazul. Oamenii din populaţia Hunza trăiesc în munţii din nordul Pakistanului, există aproape 87.000 de membri ai acestei comunităţi şi sunt persoane cu adevărat speciale deoarece ei trăiesc, în medie, o sută de ani.

Mulţi dintre ei au trăit şi până la 120 de ani, fără să se fi confruntat vreodată cu probleme de sănătate. Iar presa străină relatează că sunt indivizi care au trăit chiar şi 160 de ani. Oamenii aceştia se îmbolnăvesc rar, nu ştiu ce sunt tumorile şi au un aspect fizic tineresc. Mai mult, soţiile acestor oameni dau naştere unor bebeluşi sănătoşi chiar şi la vârsta de 65 de ani.

Această populaţie este dovada vie a modului în care dieta şi stilul de viaţă afectează oamenii. Populaţia Hunza face baie în apă rece ca gheaţa, chiar dacă apa are temperaturi sub zero grade. Ei consumă doar mâncarea şi alimentele pe care le-au cultivat cu mâna lor. Mănâncă fructe şi legume, nuci, consumă multe caise uscate, o varietate de cereale (în special mei, hrişcă şi orz), leguminoase şi mai puţină brânză, lapte şi ouă.





Aceşti oameni merg mult, dar mănâncă puţin.



Cei din populaţia Hunza nu iau gustări, doar micul dejun şi prânzul. Însă aceşti oameni merg mult pe jos, până la 15 sau 20 de kilometri pe zi. Ei consumă rareori carne, chiar şi de două ori pe an. Iar atunci când consumă carne, consumă doar miel sau pui. De asemenea, aceşti oameni râd foarte mult.