Măsuri comune în Marea Britanie și UE

În Regatul Unit, guvernul a subliniat necesitatea ca fiecare gospodărie să fie pregătită pentru trei zile de autonomie, cu resurse de bază care să poată fi accesate rapid în caz de urgență. În același timp, Comisia Europeană a emis recomandări similare pentru cele 27 de state membre, încurajând populația să dispună de provizii esențiale.

Inițiativa europeană a fost detaliată la începutul acestui an de comisarul pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, și are la bază un raport întocmit anterior de fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö. Documentul subliniază necesitatea unei pregătiri proactive în fața unor amenințări globale.

Ce trebuie să conțină un kit de supraviețuire

Specialiștii recomandă ca fiecare trusă de urgență să includă:

apă potabilă – minimum 3 litri de persoană, suficienți pentru trei zile;

alimente neperisabile, precum conserve sau batoane energetice;

o lanternă și baterii de rezervă;

chibrituri sau brichete;

un aparat radio pentru a putea recepționa informații în lipsa altor surse de comunicare;

baterii externe pentru dispozitivele mobile;

documente de identitate păstrate într-o husă impermeabilă.

În plus, trusa poate fi adaptată în funcție de nevoile fiecărei familii, incluzând medicamente esențiale sau produse pentru igienă.

Deși scenariul unui Al Treilea Război Mondial este încă ipotetic, autoritățile insistă că măsurile de precauție nu trebuie ignorate.

Pregătirea preventivă pentru 72 de ore de autonomie nu doar că poate salva vieți, dar contribuie și la reducerea presiunii asupra serviciilor de urgență în caz de criză.