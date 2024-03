Oppenheimer", drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, în regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorită câştigând 7 premii Oscar, printre care şi cel pentru cel mai bun film, în cadrul celei de-a 96-a gale a premiilor Oscar, desfăşurată duminică seară la Hollywood

Jimmy Kimmel - gazda ceremoniei difuzată de ABC pentru a patra oară - şi-a concentrat glumele din monologul de deschidere mai ales pe talentele de primă mână din faţa scenei, în special pe câştigătorul statuetei pentru rol secundar - Downey Jr. El a abordat, de asemenea, grevele scenariştilor şi ale actorilor de anul trecut şi a recunoscut negocierile IATSE care au început recent. "Motivul pentru care am reuşit să ajungem la o înţelegere este datorită oamenilor care s-au mobilizat în jurul şi alături de noi", a spus Kimmel în timp ce i-a invitat pe membrii echipei să i se alăture pe scenă. "Şi înainte de a ne sărbători pe noi înşine, haideţi să îi aplaudăm pe cei care lucrează în spatele scenei: sindicaliştii, şoferii de camioane, inginerii de sunet, gafferii, grips, toată echipa".

Alte momente importante ale serii au inclus interpretarea încântătoare a lui Ryan Gosling a piesei "I\"m Just Ken" şi apariţia nud a lui John Cena.

Potrivit Variety, în ciuda previziunilor în mare parte exacte ale experţilor cu privire la câştigătorii serii, cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei nu s-a simţit ca un marş forţat - ceea ce înseamnă că producătorii show-ului, Raj Kapoor, Katy Mullan, Molly McNearney şi Rob Paine, au făcut o treabă bună. Iar inovaţia spectacolului, care a constat în faptul că foşti câştigători ai premiilor de actorie au prezentat actuali nominalizaţi, a dat o notă personală acestor distincţii, încetinind decernarea categoriilor finale, astfel încât acestea să nu treacă într-o clipită, aşa cum se întâmpla de obicei.

Prezentarea bizară a lui Al Pacino pentru cel mai bun film

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Prezentarea de către Al Pacino a celui mai important premiu al serii va rămâne pentru totdeauna în memorie pentru... scurtimea sa, este cel mai frumos mod de a o spune. Pacino a urcat pe scenă şi, fără să spună numele celor 10 nominalizaţi, a deschis plicul şi a spus doar: "Ochii mei văd \"Oppenheimer\"". A derutat pe toată lumea! Cu siguranţă, exista un plan care nu era acesta? Care să implice clipuri, poate?, se întreabă cei de la Variety.

Cea mai bună actriţă: Emma Stone, şocată că a câştigat

La începutul serii, categoria actriţă a fost percepută ca o cursă între două femei, Lily Gladstone şi Emma Stone. Ambele au câştigat premii (câte un Glob de Aur, alături de SAG Award pentru Gladstone şi BAFTA pentru Stone). }n cele din urmă, Stone a fost cea care a obţinut victoria. Este al doilea Oscar al lui Stone, în vârstă de 35 de ani, după "La La Land" din 2016 - o onoare care vorbeşte, poate, despre cât de incontestabilă este munca ei în rolul Bella Baxter. Stone a părut uimită să bifeze victoria, nu în ultimul rând pentru că - aşa cum a menţionat în discursul ei, înainte de a-şi menţiona colaboratorii de creaţie şi călătoria prin care a trecut personajul ei Bella - rochia i s-a rupt pe drumul spre scenă.

Cel mai bun actor: Cillian Murphy vs. Paul Giamatti

Toată lumea s-a întrebat dacă va câştiga Cillian Murphy premiul pentru cel mai bun actor, pentru întruchiparea lui J. Robert Oppenheimer, sau Paul Giamatti, atât de greşit ignorat cu ani în urmă pentru "Sideways" - chiar şi pentru o nominalizare! - va primi ceea ce i se cuvine pentru rolul lui Paul Hunham? Murphy a câştigat, pentru a şasea sa colaborare cu Nolan - şi pentru primul său rol principal într-unul dintre filmele acestuia.

"Barbie" a pierdut cea mai bună şansă la un Oscar important

"Barbie", de Greta Gerwig şi Noah Baumbach, a fost inclus la categoria scenariu adaptat - şi iniţial s-a crezut că este unul dintre favoriţi, după reacţia faţă de omiterea Gretei Gerwig la regie. Au existat unele probleme în a stabili unde anume ar trebui să fie încadrat "Barbie", deoarece povestea se baza pe jucării deja existente, dar adaptarea a fost locul unde a ajuns - şi unde filmul şi-a pierdut cea mai bună şansă de a câştiga un premiu important.

Nimic din toate acestea nu este menit să umbrească câştigătorul categoriei, Cord Jefferson pentru "American Fiction", care a adaptat romanul "Erasure", din 2001, al lui Percival Everett. Filmul regizorului debutant Jefferson a devenit o surpriză a sezonului de premii, fiind nominalizat pentru premiul cel mare, precum şi pentru interpretarea principală a lui Jeffrey Wright, rolul secundar al lui Sterling K. Brown, coloană sonoră - şi apoi câştigând scenariul adaptat.

"Anatomia unei căderi" a câştigat premiul pentru scenariu original

Două filme anterioare ale lui Alexander Payne au câştigat Oscarul pentru scenariu adaptat - "Sideways" şi "The Descendants" (Payne le-a scris pe ambele) - iar "The Holdovers" (scris de David Hemingson), un film foarte iubit, a ifost favorit.

În timp ce Triet şi Harari au fost premiaţi la Globurile de Aur, această victorie în noaptea decernării premiilor Oscar se simte încă ca o surpriză, în parte din cauza faptului că filmul trece de la o limbă la alta - engleză, franceză şi germană. Înainte de victoria lui "Parasite" la această categorie, la începutul anului 2020, doar un singur alt câştigător din acest secol, "Talk to Her" al lui Pedro Almodóvar, a fost scris într-o altă limbă decât engleza. Este o răsturnare de situaţie uimitoare pentru un film cu buget mic care şi-a început cursa pentru Oscar cu o respingere: "Anatomia unei căderi" nici măcar nu a fost ales ca propunere la categoria lungmetraj internaţional, deoarece comitetul francez pentru Oscar a ales drama culinară "Dragoste la foc mic". Această omisiune într-o categorie în care "Anatomia unei căderi" ar fi putut intra a făcut ca această victorie să fie cu atât mai importantă pentru tot mai numeroşii fani.

"Killers of the Flower Moon" a fost exclus

În mod remarcabil, "Killers of the Flower Moon" este cel de-al treilea film al lui Martin Scorsese care nu a primit nimic la Oscaruri, după "Gangs of New York" şi "The Irishman". (Se apropie foarte mult de recordul împărţit de "The Color Purple" şi "The Turning Point" pentru cele mai multe nominalizări la Oscar fără victorie, şi anume 11).

Şi "Maestro" a rămas pe dinafară!

Din păcate, Bradley Cooper, care a realizat "Maestro", are acum zero premii din 12 nominalizări la Oscar în întreaga sa carieră. Iar el personal a pierdut toate cele trei nominalizări pentru interpretare, scenariu şi producţie pentru "Maestro". Este o concluzie tristă pentru un film care a început sezonul cu o audienţă foarte apreciată la festivalurile de film de la Veneţia şi New York. Filmul nu a reuşit nici măcar să obţină o victorie pentru machiaj, în ciuda transformării remarcabile puse la cale de maestrul recunoscut (şi de două ori câştigător) Kazu Hiro - a pierdut în faţa filmului "Poor Things".

Cel mai bun film de animaţie: "The Boy and the Heron"

Hayao Miyazaki, considerat una dintre cele mai transformatoare figuri din istoria animaţiei, câştigase până un singur Oscar în competiţie, pentru "Spirited Away". (De asemenea, el a primit un Oscar onorific la Premiile Guvernatorilor în 2014.) Dar ultima sa contribuţie la acest mediu a fost considerată, înainte de ceremonie, o posibilă eliminare a celei mai recente părţi a filmului "Spider-Verse", un succes de box-office considerat de unii un potenţial nominalizat pentru cel mai bun film.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" câştigase premiul Annie pentru cel mai bun film de animaţie înainte de ceremonie, dar viziunea suprarealistă a lui Miyazaki a fost cea aleasă - chiar dacă cofondatorul Studio Ghibli nu a fost prezent pentru a accepta premiul.