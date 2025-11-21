\"\"În această dimineață, în jurul orei 08:45, în zona Bd. Mărăști / Str. Clucerului o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe carosabil, pe linia de tramvai, suferind răni ușoare. Evenimentul nu a implicat un vehicul al STB SA și nu au fost înregistrate alte victime. Din aceasta cauză, funcționarea liniei 41 a fost oprită\"\", a declarat, pentru Agerpres, Constantin Tobescu, șeful Serviciului Comunicare al STB SA.

Pentru preluarea fluxului de călători și menținerea mobilității în zonă, STB SA a introdus linia navetă 641, care asigură transportul călătorilor între Ghencea și Piața Presei.

Circulația tramvaielor urmează să fie reluată imediat ce traseul este eliberat de autoritățile prezente la fața locului.