Precursoarea lui Barbie nu era deloc destinată copiilor, ci era, de fapt, o păpușă-prostituată, numită Lilli, care era comercializată în oraşul german Hamburg în anii de după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Lilli a fost creată de Reinhard Beuthien, un designer german, în anul 1952. Scopul iniţial al acestei păpuşi era să ofere o alternativă comică pentru a fi oferită ca glumă cuiva drag sau ca încărcătură erotică în magazinele pentru adulţi. Deşi părea nevinovată şi veselă, Lilli a câştigat popularitate rapidă în rândul bărbaţilor şi a atrage atenţia clientelei de sex masculin din Hamburg.

Aspectul fizic al păpuşii Lilli era distinctiv. Avea părul blond şi lung, buzele voluptuoase şi o siluetă atrăgătoare, întruchipând astfel tipul de femeie seducătoare şi atrăgătoare care era la modă în acea perioadă. Hainele purtate de Lilli erau provocatoare şi sexy, în concordanţă cu imaginea de păpuşă-prostituată.

"Păpuşile Lilli puteau fi cumpărate de la chioşcurile de ţigări, din baruri şi din magazinele cu jucării pentru adulţi. Bărbaţii primeau păpuşi Lilli în calitate de cadouri insolite şi amuzante, la petreceri ale burlacilor. Le puneau pe bordul automobilului, le agăţau de oglinzile retrovizoare sau le ofereau iubitelor lor drept suvenire sugestive", afirmă, pentru MSN, Robin Gerber, autorul cărţii "Barbie and Ruth".

De asemenea, între Barbie şi Lilli există diferenţe notabile la nivelul picioarelor, spune M.G. Lord, autorul cărţii "Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll". "Spre deosebire de Barbie, Lilli nu are picioare arcuite, cu degete mici. De fapt, ea nu are laba piciorului. Extremităţile picioarelor sale sunt introduse în pantofi cu toc înalt, vopsiţi într-un negru strălucitor", spune acesta.

În revistele de benzi desenate pentru adulţi, Lilli era vicleană, ireverenţioasă şi dezinhibată sexual. Una dintre acele reviste, spune M.G. Lord, o prezintă pe Lilli acoperindu-şi trupul gol cu un ziar şi explicând unei prietene: "Ne-am certat şi a luat cu el toate cadourile pe care mi le-a făcut". O altă revistă o arată pe Lilli în bikini. Atunci când un poliţist îi spune că nu are voie să poarte costume de baie din două bucăţi pentru că acestea sunt ilegale, Lilli îi răspunde: "Şi, după părerea ta, pe care dintre ele trebuie să o dau jos?".

Popularitatea păpuşii Lilli a început să se răspândească şi în rândul femeilor adulte. Acest lucru a determinat producătorii să schimbe direcţia şi să o comercializeze şi către publicul feminin. Incet-incet, Lilli a ajuns să fie mai mult decât o păpuşă-prostituată, devenind o reprezentare a femme fatale-ului modern.

Totodată, popularitatea păpuşii Lilli şi interacţiunea cu clienţii adulţi din Hamburg a atras interesul unui om de afaceri american pe nume Ruth Handler. Ruth a călătorit în Germania în 1956 şi, impresionată de succesul Lilli, a achiziţionat mai multe exemplare şi le-a introdus în Statele Unite sub numele de Barbie, nume înrudit cu porecla fiicei sale, Barbara.

Barbie a fost lansată oficial în 1959 şi a devenit imediat un fenomen în rândul fetelor. Cu toate acestea, aspectul fizic şi stilul de viaţă al Lilli au fost remodelate pentru a se potrivi mai bine imaginarului american al vremii. Barbie a fost promovată ca un model de frumuseţe şi eleganţă, relansându-se astfel ca o păpuşă destinată jocului creativ şi dezvoltării fetelor.

Este interesant de observat cum o păpuşă cu origini atât de controversate a reuşit să se transforme într-o figură emblematică a culturii pop şi să fie poziţionată ca un simbol al feminităţii. Evoluţia şi transformarea Lilli în Barbie subliniază adaptabilitatea şi capacitatea jucăriilor de a se adapta la schimbările culturale şi sociale, păstrându-şi în acelaşi timp relevanţa şi popularitatea.

Astfel, precursoarea păpuşii Barbie, Lilli, deşi a fost creată iniţial pentru a satisface dorinţele şi nevoile clientelei adulte, a reuşit să îşi găsească un nou scop şi destinaţie. Oricât de controversată şi ciudată ar părea originea lui Barbie, este greu să ne imaginăm lumea jucăriilor pentru fete fără această emblemă a frumuseţii şi a grădinţelor de vis.

