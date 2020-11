Liderul C.E. și al Consiliului European transmit Republicii Moldova sprijinul UE după alegerea Maiei Sandu în funcția de Președinte

”Victoria dumneavoastră este un apel clar pentru combaterea corupţiei şi restabilirea respectării statului de drept - calea spre un viitor prosper. UE este pregătită să sprijine Moldova”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter. Președinta C.E. și-a început mesajul prin a-i transmite Maiei Sandu ”felicitări” în limba română.

Felicitări @sandumaiamd . Your victory is a clear call to tackle corruption and restore respect for the rule of law - the path to a prosperous future. The EU is ready to support Moldova 🇲🇩

În mesajul său, Charles Michel a reiterat și el sprijinul Uniunii pentru parcursul european al Republicii Moldova.

”Felicitări, Maia Sandu, pentru victoria în alegeri. Poporul Republicii Moldova a ales clar un drum care prioritizează justiţia, lupta reală împotriva corupţiei şi o societate mai dreaptă. UE este pregătită să intensifice parteneriatul nostru strâns”, a scris preşedintele belgian al Consiliului European.

Congratulations to @sandumaiamd on your election victory.



The people of Moldova 🇲🇩 have clearly chosen a course that prioritises justice, real fight against corruption and a more just society. #EU is ready to intensify our close partnership.