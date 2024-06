Primărița a și dat în judecată DNA și cere despăgubiri după ce a fost reținută și apoi ancheta s-a clasat.

„M-a sunat Marian Vanghelie „Unde esti”. Eram in Grecia in concendiu. Mi-a spus „Fii atenta ca ti-au declansat dosar, incepand de astazi, ca sa stii ca esti urmarita”. Prima oara am luat-o in gluma. Dupa care am inceput sa imi dau seama ca este adevarat pentru ca primeam deja foarte multe semnale.

M-au urmarit in casa, m-au urmarit intr-un apartament pe care-l inchiriasem in Bucuresti si in care stateam 2 zile pe saptamana, dupa care n-am mai stat, dar in dosarul meu aparea ca in continuare se faceau inregistrari, cine stie pentru cine si daca s-au scos vreodata microfoanele de acolo.

Noi cand am reabilitat primaria, de exemplu acum suntem in plina reabilitare, dar cand au inceput sa decoperteze peretii, sa scoata parchetul, ne-au spus „Sa stiti ca am gasit doi kilometri jumate de cabluri pe care nu le revendica nimeni”, a spus Lia Olguta Vasilescu la Realitatea Plus.

