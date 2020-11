”Legile Puterii”|Cătălin Predoiu, anunț de ultim moment despre extrădarea fugarilor români. De ce nu sunt aduși în țară și câți sunt urmăriți

”Trebuie să separăm puțin lucrurile. Lumea vede în ministerul Justiției unul atotputernic.

În ceea ce privește extrădările, ministerul Justiției și-a facut întotdeauna datoria la virgulă, indiferent cine a fost ministru. Niciun ministru nu și-a permis să facă non-combat pe zona extrădării, toți au avut grijă ca această chestiune să nu fie neglijată.

Aducerea în țară printr-o procedură de extrădare depinde și de sistemele judiciare din țările în care cei urmăriți s-au refugiat.

Trebuie să avem în vedere și procedurile din UE și din afara UE.

E o procedură care se desfășoară între instanțe.

Ministerul Justiției nu are niciun fel de contribuție efectivă în derularea acestor proceduri. Se fac pe baza unor mandate europene de extrădare și în funcție de aplicarea legilor din cele două țări.

Miniștrii de Justiție nu discută spețe neapărat, discută un fenomen.

Ce am observat este că există o lege în Italia, 241 din 2006, extrem de favorabilă pentru cei condamnați.

”Rule of Law” (statul de drept) din UE își propune să ridice nivelul de exigență, să fie egalitate de drept între cetățeni în ceea ce privește accesul la justiție și modul în care se aplică legea.

În unele țări, legislația lor penală este mai favorabilă. A noastră este mai severă decât a altor state.

Am făcut demersuri să am aceste discuții cu ministrul italian și le voi avea, așa cum dânșii doresc să aibă discuții cu noi despre MCV și combaterea corupției. Atitudinea este întotdeauna una colegială, nimeni nu se supără când celălalt pune întrebări, se discută până când se ajunge la un numitor comun. Acest exercițiu se face și îl voi face în continuare”, a explicat Predoiua, la Realitatea Plus.

Ministrul Justiției a subliniat că au fost și sunt în continuare cazuri reușite de extrădări

”Au fost atâtea cazuri de extrădări reușite. Publicul ia cunoștință doar de cazurile mai celebre.

Ministerul Justiției face tot ce ține de el. Instanțele române, din câte știu, fac tot ce țin de ele. Instanțele italiene, austriece aplică legea.

Sunt peste 150 de cazuri de urmăriți internaționali. Procentul de recuperare este foarte mare, spre sută la sută. Cazurile publice creează poate o emoție greșită că sunt scăpați. Nu te mai poți ascunde în lume în ziua de azi!

Din ce știu, ca proceduri, în anul următor sunt momente procesuale importante”, a mai adăugat Predoiu.