„Legile puterii”. Raed Arafat: „Starea de urgență trebuie prelungită. Va trebui să ajungem la o conviețuire cu acest virus”

Arafat: „O pandemie vine în valuri. La un moment dat va trebui să ajungem la conviețuire cu acest virus”

„Daca vezi ca intr-o o tara care a relaxat masurile, numarul cazurilor incepe sa creasca poate fi un avertisment si pentru tine. La un moment dat va trebui sa ajungem la convietuire cu acest virus, nu ai cum sa nu ajungi la o convietuire, pentru ca nu va disparea. Nu stim în toamna ce va face, ce puseuri va avea, trebuie sa fim pregatiti, o pandemie poate veni in valuri, nu o singura data si gata.



Trebuie să observam ce se intamapla si la altii sa invatam ,sa luam de la ei, sa vedem care sunt cele mai bune soluti isa protejam populatia dar in acelasi timp impactul economic si social sa fie cat mai bine gestionat si calculat.

Masurile luate pe linie medicala cu siguranta nu sunt masurile pe care le-ar dori sa le vada cei din domeniul economic sau social, petnru ca sunt dure, au impact foarte serios.

Trebuie sa punem in balanta. Ce preferam: o problema care poate ca trecem peste ea pe linie economcia si sociala sau sa ne trezim la un moment dat ca avem zeci de mii sau mii de morti si sa ne intrebe cineva de ce nu ati luat masuri mai dure ca sa preveniti?! Sunt convins ca daca nu am fi luat masurile pana la aacest mometn si am fi avut mai multi decedadti acum intrebarea ar fi fost cine-i de vina ca nu a luat masurile.

Retelele de socializare sunt pline de critici, numai ca trebuie sa invatam o data: in astfel de situatii ai nevoie de solidaritate, ai nevoie ca toata lumea sa traga intr-o directie, si nu dreapta, stanga, sus, jos si fiecare sa se izoleze”, a explicat Arafat la „Legile puterii”.

Arafat: „Trebuie prelungită starea de urgență”

Despre posibililtatea de a nu fi aprobată prelungirea starii de urgenta in Parlament, Raed Arafat a spus că „spectele politice nu am sa le ating, insa din punct de vedere al controlului epidemiologic si medical avem nevoie de aceleasi puteri ca pana acum conferite de starea de urgenta”.

„Singurul lucru, motivul pentru care am avut nevoie de starea de urgenta in mod obligatoriu, primul lucru e limitarea anumitor libertati fundamentale. Noi am limitat anumite drepturi la oameni, cand am spus oamenilor ca nu va puteti intalni, ca nu puteti merge la Înviere, astea sunt limitari de activitati care sunt fundamentale pentru om, sunt libertatile lui.

Masurile se iau mult mai usor in starea de urgenta simult mai greu in afara ei. Din punctul meu de vedere, necesitatea pe linie medicala e clara, trebuie luata aceasta decizie mai departe, trebuie prelungita, nu cred ca putem sa suportam o scadere brusca a masurilor luate pana acum, care au fost intelepte si corecte dupa parerea mea.

Sa intelegem ca trecem printr-o situatie neobisnuita extrem de serioada, ultima data a trecut lumea printr-o situatie similara in 1918 cand s-au confruntat cu o panedemie de o asemenea amplaore, pana atunci au mai fost 2-3 pandemii dar mai limitate.

E prima oara din 1918 cand ne confruntam cu o pandemie in aproape toate tarile lumii, asupra unor tari foarte evoluate - Franta, Italia, SUA, si vedeti impactul.

Aici nu mai trebuie sa vorbim de solidaritate nationala, trebuie sa vorbim de solidaritate la nivel mondial, sa trecem acest hop. (...)

Oamenii daca nu vad in fata lor pericolul, ei nu cred in el”, a declarat, luni, Raed Arafat la „Legile puterii.