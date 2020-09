LEGILE PUTERII | Nicușor Dan: ”Acțiunile Gabrielei Firea seamănă cu ultimele luni ale lui Dragnea, o avalanșă de inamici care vor să-i facă ceva”

”Invitația a fost stabilită, trimisă. Sunt niște ore clare, stabilite, zile clare, stabilite. Trebuie doar să spună da sau nu. Confirm că sunt sănătos și gata pentru dezbatere. Nu am spus niciodată că aș avea Covid sau altceva. Sunt sănătos, gata de dezbatere, miercuri-joi-vineri ne putem întâlni într-o dezbatere.

Am arătat anturajul Pandele - Firea, oameni care au în comun faptul că sunt rude, fini, prieteni cu Firea. Ei nu au neapărat calificarea necesară. De exemplu, cumnatul doamnei Firea era pompier și a devenit șef de companie municipală. Un alt domn era agent de asigurări și a devenit șef la compania municipală parcuri și grădini. Deodată au devenit directori. Am prezentat un material întreg și înțeleg că a durut și de aici un șir de acuze”, a afirmat Nicușor Dan, la Realitatea PLUS.

Gabriela Fire a anunțat că va depune plângere împotriva companiei care îl ajută pe candidatul Dreptei în campanie. ”Mă întreb dacă mai e cineva în țara asta care nu a primit o plângere penală de la Gabriela Firea?! Mie mi-a intentat două procese civile și îmi cere 100 mii de euro. Sunt vreo 30 de persoane, politicieni și jurnaliști, cărora le-a făcut plângere. Acțiunile Gabrielei Firea seamănă cu ultimele luni ale lui Dragnea, o disperare, o avalanșă de inamici care vor să-i facă ceva”, a declarat Nicușor Dan la emisiunea Legile Puterii de la Realitatea PLUS.

Referitor la renunțarea la candidatură, Nicușor Dan a precizat: ”Nu se pune problema retragerii. Sunt atâția oameni care m-au susținut. Nu se pune problema...”

”Sunt două categorii de lucruri: marile neajunsuri ale administrației, de ce nu avem apă caldă, de ce e poluarea cum este, de ce e traficul cum este... Lucrurile sunt atât de simple încât cred că acesta este motivul pentru care vrea să fugă de această dezbatere. Există invitații de la mai multe televiziuni, ele se suprapun și atunci am zis că ar fi mai bine să facem la consiliul general, cu toate televiziunile de față”, a spus Nicușor Dan referitor la dezbaterea pe care o dorește cu Gabriela Firea.