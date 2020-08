„Legile puterii”. Lucian Bode: Din octombrie vom putea circula în 15 minute, pe calea ferată, de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni

„Linia de cale ferata Otopeni - Gara de Nord are 19,5 km. Pe tronsonul a 8 km intre Mogoșoaia și Balotești lucram la dublarea liniei, iar pe un tronson de 3 km, racordul care leaga aeroportul de linia CFR Mogosoaia -Balotesti se lucreaza ,avem 90%, termenul de finalizare e la 26 august conform contractului, Însă am avut blocaje din instante. Am reusit sa montam si ultimele pile peste Drumul Național. Contractul pentru dublarea liniei e finalizare in octombrie, cel pentru racord era 26 august, cred ca la inceputul lunii octombrie vor fi finalizate ambele”, a declarat Lucian Bode, luni seară, la emisiunea „Legile puterii”, la Realitatea PLUS .

Ministrul Transporturilor promite că „în 15 minute vom putea circula de la Gara de Nord la Otopeni cu 4 statii oprire, cu un parking in zona statiilor pentru a ajunge in Bucuresti soi sa ajunga cu trenul la Gara de Nord”.

„Cu metroul însă, la magistrala M6 care lega statiile 1 mai si Otopeni avem două sectiuni: pana la Baneasa e finantata din fonduri europene,e in licitatie, a fost blocata (...), speram sa semnăm contractul in acest an și sa cheltuim banii in actualul exercitiu financiar. (...) Al doilea trsonson, pt ca sunt 12 statii , pe cei 14 km, e finantat din fonduri japoneze, puse la dispozitie din 2011, in sfarsit avem si avizul comisie tehnice si intram in linie dreapta pentru licitatie”, a mai precizat, luni seară, Lucian Bode, la „Legile puterii”.