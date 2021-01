„Legile puterii”. Ce spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, despre comportamentul și studiile lui Alexandru Cumpănașu. Anunț despre Registrul unic al diplomelor

Discuțiile de pe TikTok ale lui Cumpănașu cu elevi și tineri despre predarea online prezintă de fapt specularea unor probleme ce există deja în învățământul românesc, spune Sorin Cîmpeanu.

„Ceea ce prezintă (Cumpănașu - n.red.), este practic o speculare a problemelor deja existente , generate de invățământul online. Sunt probleme pe care le-am recunoscut, cu predarea online, sunt pierderi suferite de sistemul de educație. Compensarea acestora și rezolvarea problemelor generate de aceste schimbari bruște se fac doar printr-o solidaritate activa intre elevi, profesori, parinti.

Avem nevoie mai mult decât oricând de această solidaritate. Ori ceea ce face dl Cumpănașu este de fapt fracturarea suplimentarea a unui sistem și așa fragil, și așa cu probleme cronice, și așa greu încercat. Deci, practic, daca am permite astfel de abordari, am permite sa dam lovituri de gratie unui sistem care e in suferinta, dar care este indispensabil oricărei societati, dar fără educație nu putem avea nici medici, nu putem sa avem siguranță sanitară, nu putem avea fără educație , nu știu, nici prosperitate, și trebuie să facem orice e posibil, cu responsabilitate, indiferent de numărul de critici, de numărul de ore, de consultări, de eforturi, pentru a nu avea generații pierdute”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la „Legile puterii”

În legătură cu discuțiile privind studiile lui Alexandru Cumpănașu și recunoașterea unor diplome, ministrul Educației spune că o soluție ar fi un Registru al diplomelor, propunere pe care a făcut-o chiar înainte de a ajunge ministru.

„În calitate de ministru al Educației, am propus chiar înainte și s-a preluat în programul de guvernare. Este un rol pe care mi l-am asumat, acela de promovare a Registrului unic național integrat al diplomelor și actelor de studii. În acest registru integrat de acte și studii, care nu pleacă de la zero, se bazează pe interconectarea unor baze de date deja existente și pe completarea acestor baze de date. În acest registru unic am putea să găsim, ar trebui, va trebui, toate diplomele de bacalaureat, toate diplomele de licență, toate diplomele de master și toate diplomele de doctorat, plecând de la bacalaureat și până la doctorat.

Și am avut, dacă tot mergem către digitalizare, surpriza plăcută că am avut acordul studentilor astăzi ca în acest registru să vărsăm toate lucrarile de licență în format electronic și toate dizertatiile in format electronic. În așa fel încât să putem verifica și veridicitatea diplomelor și să putem să elliminăm acea umbră care planează asupra sistemului de educație românesc vizavi de plagiat.

Atunci cand le ai pe toate la un loc in sistem electronic, este evident că e foarte usor sa verifici similitudinile și să taxezi ca atare eventualele derapaje. Este un proiect pe care mi l-am asumat, în nume personal înainte de a ajunge ministru, deci mi l-am asumat ca atare”, a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu, la „Legile puterii”.

Plângeri penale pe numele lui Alexandru Cumpănașu

Despre acuzațiile aduse lui Alexandru Cumpănașu, ministrul Sorin Cîmpeanu spune că „există instituții care să se ocupe de această situație” și că ce a făcut acesta „nu este sub nicio forma acceptabil, tolerabil nici atât”.

Mama unei tinere îl acuză pe Cumpănașu că i-ar fi făcut copilei propuneri indecente și a fost joi la audieri-maraton la Secția 16 de poliție din Capitală pentru a da explicații în acest sens. Cumpănașu este acuzat că a sedus-o pe fată în perioada în care aceasta era minoră. În spațiul public există înregistrări în care Cumpănașu îi spune fetei că o iubește. În apărarea sa, acesta spune că înregistrarea ar fi fost făcută cu acordul mamei pentru a dezvălui de fapt rețea de interlopi. Plângerea vine la numai o zi după ce Parchetul Judecătoriei Sectorului 4 a deschis o anchetă penală in rem pentru instigare la ură împotriva profesorilor, după ce Cumpănașu a postat mai multe filmulețe pe TikTok în care incita elevii împotriva profesorilor.

Citește și VIDEO Ce spune Cumpănașu, la Realitatea Plus, după ce s-a deschis dosar penal pentru "profu" TikTok

Pe lângă acestea, joi, Corpul de Control al ministerului de Interne a fost trimis la Jandarmeria Română pentru a vedea cum a beneficiat Cumpănașu, în 2019, de protecția statului.

Citește și Anchetă la Jandarmerie în cazul lui Alexandru Cumpănașu. Dezvăluiri INCENDIARE despre protecția și mașina de lux de la MAI