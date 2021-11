"În CV-ul publicat peste tot am precizat că în perioada 2005, după ce am terminat cursurile Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție, până în 2011, am lucrat în diverse structuri ale Ministerului de Interne în domenii care vizau investigarea fraudelor, afacerile europene, relațiile internaționale, anticorupție și afaceri interne", a declarat Chesnoiu, în exclusivitate la Legile Puterii de la Realitatea Plus.

Chesnoiu a mai afirmat că s-a creat și o percepție publică negativă la adresa sa, folosindu-se asocierea cu o instituție care nu mai există demult.

"Într-adevăr, în perioada 2009-2011, am activat în cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă a MAI. Faptul că mi s-a pus în cârcă această "vină" că am lucrat la "Doi ș'un sfert", i-am specificat Emiliei Șercan (jurnalista care a lansat informația legată de noul ministru al Agriculturii - N.R.) că acest serviciu a fost desființat din 1996-1997, avem 14 ani atunci. (...) Iar activitatea pe care o desfășoară angajații e în slujba statului român. Eu am avut atribuții stricte în protecția personalului din cadrul Ministerului de Interne", a mai afirmat Adrian Chesnoiu.