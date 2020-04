Legendarul saxofonist american, Lee Konitz, a murit din cauza infecției cu Covid-19

Moartea artistului american, care era tratat în spitalul Lenox Hill din New York, a fost confirmată chiar de către fiul său, Josh, într-o intervenţie la postul public american NPR.



Cunoscut în special pentru capacitatea sa de a improviza, Konitz (născut în Chicago, în 1927) a avut o carieră muzicală care s-a întins pe mai bine de 70 de ani, perioadă în care a scos peste o sută de albume proprii, ultimul fiind "Prisma", în 2018, la a cărui înregistrare a colaborat cu nume mari, precum Chick Corea, Bill Evans sau Charles Mingus.



Konitz a fost unul dintre cei nouă componenţi ai grupului artistic care l-a acompaniat pe Miles Davis în anii 1949 şi 1950, ale cărei creaţii muzicale au fost adunate în emblematicul album "Birth of the Cool", mai arată sursa citată.