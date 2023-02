Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, vineri, în discursul prilejuit de împlinirea unui an de la începutul războiului, că în 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales să nu fugă, ci să înfrunte pericolul. ”Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre”, a afirmat liderul de la Kiev.