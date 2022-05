Ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat pentru Financial Times că cel mai important lucru pentru Ucraina în acest moment este obținerea statutului de candidat pentru aderarea la UE, relatează The Kyiv Independent, pe Twitter.

În context, Kuleba a subliniat că Ucraina este singurul loc din Europa în care oamenii mor pentru valorile europene.

„Cred că acest lucru ar trebui respectat”, a spus oficialul de la Kiev.

Anterior acestora declarații, Kuleba a afirmat, potrivit NEXTA, că dacă Ucraina se va dovedi suficient de puternică pe frontul militar și va câștiga bătălia pentru Donbas, atunci „victoria pentru noi în acest război va fi eliberarea restului teritoriilor noastre”.

#Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba states that if #Ukraine is strong enough on the military front and it it wins the battle for #Donbas, "the victory for us in this war will be the liberation of the rest of our territories". pic.twitter.com/dexwp6Sigm