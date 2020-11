VIDEO Iohannis: Primele rezultate ale restricțiilor, abia peste două - trei săptămâni. Voi verifica foarte atent dacă sunt verificate

„Pandemia, din păcate, este o îngrijorare din ce în ce mai mare pentru noi. Din păcate, azi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate. Am prevazut această situatie încă de aseara. Împreuna cu Guvernul am decis noi masuri care au fost bine gândite, măsuri ferme care vor fi aplicate începând de luni (...) Sunt măsuri care, cu siguranță, vor duce la o încetinire a răspândirii virusului, măsuri care ne afectează pe toti, dar in astfel de circumstante trebuie sa fim uniți, toti românii trebuie să fim o echipa si în final să trecem cu bine peste această pandemie. Toate aceste măsuri au fost discutate cu experți, specialiști și așteptăm primele rezultate abia peste două - trei săptămâni. E nevoie de măsuri speciale și sunt foarte hotărât să urmăresc cu mare atenție cum sunt ele respectate”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă este posibil ca după alegeri să se ajungă în situație de lockdown, șeful statului s-a declarat încrezător."Eu cred că măsurile decise sunt destul de ferme pentru a ne permite să avem alegeri în siguranță și să continuăm după alegeri fără să intrăm în faze de lockdown."

Președintele a mai afirmat că și măsurile luate până acum au fost bune, dar nu suficiente și de aceea a fost nevoie de restricții mai ferme, care vor fi aplicate peste tot și vor contribui la încetinirea răspândirii pandemiei

Klaus Iohannnis a explicat și de ce s-a luat decizia închiderii piețelor închise, nu și a supermarketurilor. "Discutând mai în detaliu am ajuns la concluzia că probabil soluția cea mai înțeleaptă ar fi închiderea piețelor în spații închise, fiindcă este perioada în care foarte mulți români își fac proviziile pentru iarnă. Piețele tradiționale țărănești, în aer liber, rămân deschise."