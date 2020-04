Klaus Iohannis, reclamat la Consiliul pentru Combaterea Discriminării după declarațiile despre autonomia Ținutului Secuiesc

Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre” a depus o plângere la CNCD împotriva șefului statului pe motiv că a făcut afirmații discriminatorii la adresa etnicilor maghiari, anunță Radio Europa Liberă. Președintele riscă un avertisment sau chiar o amendă.

Asociația care îl reclamă pe Klaus Iohannis susține că exprimarea președintelui reprezintă „incitarea publicului la ură și/sau la discriminare în detrimentul unor categorii de persoane, în speță, împotriva cetățenilor români aparținând minorității maghiare din România. Prin declarația rostită de el se creează o atmosferă dezagreabilă la nivelul comunității maghiare. Agravează situația și faptul că domnia sa are calitatea de Președinte al României, ceea ce insuflă sentimentul că însuși statul român acționează împotriva cetățenilor săi de etnie maghiară”, potrivit aceleiași surse.

Și fostul consilier prezidențial Peter Eckstein Kovacs a anunțat că sesizează Consiliul și a calificat declarația șefului statului drept una naționalistă.

Eckstein Kovacs a mai precizat într-un mesaj pe Facebook că Iohannis s-a descalificat ca președinte și ca politician european.

„S-a descalificat. Iohannis. Ca politician european. Ca Președinte al României. Ca om civilizat. Toate prin declaratia de azi, in care invinovateste ungurii ca vor sa ia Ardealul. Ca foloseste limba maghiara in deridere si il face vinovat pe Orbán Viktor ca in coniventa cu PSD vrea Ardealul e doar frisca pe tortul nationalismului extrem”, a scris acesta pe Facebook.

Șeful statului a afirmat miercuri dimineață că PSD vrea să dea Ardealul ungurilor, referindu-se la proiectul de lege trecut tacit de Camera Deputaților.

În final, proiectul adoptat tacit în urmă cu o săptămână a fost respins miercur ide Senat.

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și președinte interimar al PSD, l-a acuzat pe Klaus Iohannis de dezinformare și de un atac grosolan la adresa PSD și a cerut intervenția serviciilor de informații pentru a verifica declarațiile șefului statului.