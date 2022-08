„De Ziua Independenței Ucrainei, reiterez sprijinul puternic și solidaritatea României cu Ucraina și cu bravul popor ucrainean care își apără cu curaj țara”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.



„Această agresiune rusă nejustificată, neprovocată și ilegală trebuie să înceteze! România e alături de Ucraina”, a adăugat el.

Ucraina sărbătorește azi 31 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică. Tot astăzi se împlinesc 6 luni de când președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia în Ucraina.

On #Ukraine’s Independence Day I reiterate Romania’s strong support and solidarity with Ukraine and the brave Ukrainian people who are courageously defending their country. This unjustified, unprovoked and illegal Russian aggression must stop! We 🇷🇴 stand with Ukraine 🇺🇦!