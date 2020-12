Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe: "Am aflat cu mare tristețe..."

Klaus Iohannis a postat un mesaj în limba franceză pe Twitter. El a transmis un mesaj de condoleanțe pentru poporul francez după moartea fostului președinte al Franței, Giscard d'Estaing.

"Am aflat cu mare tristețe de moartea președintelui Giscard d'Estaing, un om de stat vizionar și un adevărat apărător al proiectului european și al viitorului comun al europenilor. Sincerele noastre condoleanțe Franței și poporului francez", scrie Iohannis, în franceză, pe Twitter.

J'ai appris avec grande tristesse la disparition du Président Giscard d'Estaing, un homme d'État visionnaire et un véritable défenseur du projet européen et de l'avenir commun des Européens. Nos sincères condoléances à la France et au peuple français.