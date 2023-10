"Ca cetateni ai Israelului suntem foarte ingrijorati. Inca de la ora 7.00 dimineata au sunat sirenele la granita de nord. Aseara a fost atacat Tel Avivul, au cazut rachete pe o strada principala.





Situatia nu este deloc usoara. Hamasul are inca o putere de foc foarte mare si asteptam aceasta ofensiva terestra care sa lichideze ifrastructura Hamas, sa le lichideze aceste buncare pline de rachete.



Planurile de atac au fost aprobate, urmeaza aceasta intrare terestra. Nu stim cand, nu stim cum, dar sigur ca ea este iminenta.



Am fost linistiti de catre autoritati. Ni sa spus ca incet-incet situatia se va linisti. Speram sa inceapa scolile saptamana aceasta in sistem zoom.



Un masacru care pur si simplu vor sa ne stearga de pe fata pamantului. Acest lucru noi nu il putem permite.



Nu a fost nimeni dintre ostatici eliberat. Sunt doar cateva filmulete. Cunoastem persoane care au decedat, nu care s-au salvat", a declarat, pentru Realitatea PLUS, Dragos Nelersa, jurnalistul roman stabilit in Israel.