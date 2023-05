În comuna Scăești din Dolj, patru consilieri au rude angajate în funcții cheie din instituție. În plus, angajații primesc salarii nejustificat de mari, deși nu-și îndeplinesc corect atribuțiile de serviciu, arată un raport al Curții de Conturi.



Mihaela Mateescu, din partea PSD, se află la al doilea mandat de primar al comunei Săești și are un nepot în Consiliul local, pe Constantin Mateescu, tot la al doilea mandat. Mai sunt și alți consilieri cu rude în primărie. Un consilier local din 2008, are o cumnată angajată într-un post important pentru o localitate rurală, și anume de inspector asistență socială.



La fel de bine plasată este și cumnata altui consilierului local, aflat la al treilea mandat. Femeia este angajată pe un post de inspector contabil.



Acestea nu sunt singurele nereguli găsite la primăria din comună. Curtea de Conturi a găsit un prejudiciu total de peste 50.000 de lei doar din salarii mărite nejustificat pentru unii angajați. Primarul și viceprimarul și-au mărit și ei salariile mai mult decât era legal, pe motiv că implementează proiecte cu fonduri europene.



Cazul iese la iveală după ce în urmă cu o săptămână doi avertizori de integritate au semnalat situația de la Direcția de Sănătate Publică din Dolj. Directorul instituției, care o are și pe sora sa în instituție, ar fi venit cu o explicație seacă- „Probabil s-au angajat prin concurs”.



Potrivit unei anchete jurnalistice, și șefa de la resurse umane, care organizează concursurile de angajare, are fiul la departamentul juridic. În plus, unul dintre angajați, care lucrează și el împreună cu soția în aceeași instituție, face afaceri cu spitale în timp ce firma sa oferă consultanță pentru spitale.



Un caz recent de nepotism în structurile centrale este și cel al ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea, care îi are subordonați la instituții din coordonarea ministerului pe care îl conduce pe mai mulți membri ai familiei: fiica, ginerele, nora și soția.



"Aceasta fraga de fata ... a avut si ea posibilitatea sa participe la un concurs. Libertatea constitutionala ii da posibilitatea", spunea recent Daea.

